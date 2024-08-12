ОПЕК вперше у 2024 році знизила прогноз зростання попиту на нафту

ОПЕК в понеділок знизила прогноз зростання світового попиту на нафту вперше у 2024 році, посилаючись на більш м'які очікування щодо Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму щомісячному звіті, опублікованому в понеділок, Організація країн-експортерів нафти заявила, що світовий попит на нафту зросте на 2,11 млн барелів на добу в 2024 році, в порівнянні з ростом на 2,25 млн барелів на добу, очікуваним минулого місяця.

"Цей невеликий перегляд відображає фактичні дані, отримані за перший квартал 2024 року і в деяких випадках за другий квартал, а також пом'якшення очікувань щодо зростання попиту на нафту в Китаї в 2024 році", - йдеться в звіті ОПЕК.

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Прогнози зростання попиту на 2024 рік сильно розділилися через розбіжності щодо Китаю і темпів переходу світу на більш чисті види палива. ОПЕК, як і раніше, має високі оцінки, тоді як Міжнародне енергетичне агентство має набагато нижчі прогнози.

В ОПЕК заявили, що цьогорічне зростання попиту все ще перевищує історичний середній показник у 1,4 млн барелів на добу, який спостерігався до пандемії COVID-19, яка спричинила різке скорочення використання нафти.

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Економічна правда