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Держагентство відновлення: в Україні добудували найбільший проєкт за роки незалежності

Понеділок, 12 серпня 2024, 17:03 - Віктор Волокіта

В Україні завершили будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище", який постачає воду в Кривий Ріг та криворізький район.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства відновлення.

Згідно з повідомленням, водогін працює на повну потужність. 

"Це найбільший проєкт, реалізований Агентством відновлення, а також найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України", - повідомив в.о. голови Агентства Роман Комендант.

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В агентстві розповіли, що  водогін звели з нуля за рекордні 11 місяців. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, понад півтора мільйона людей залишилися без водопостачання — постраждали п’ятнадцять територіальних громад Криворіжжя. 

4 нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм качають 400 тисяч кубічних метрів води на добу в Південне водосховище. Далі КП "Кривбасводоканал" проводить очищення та надає централізовану послугу з водопостачання споживачам.

Нагадаємо:

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Уряд виділив 258 млн гривень для реалізації заходів, пов'язаних з подачею води каналом "Дніпро-Інгулець".

Економічна правда

вода Україна
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