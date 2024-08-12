Ajax Systems увійшла до п’ятірки найбільших IT-компаній України, показавши найшвидше зростання

Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems увійшов у п’ятірку найбільших IT-компаній України за кількістю спеціалістів, за пів року до компанії приєдналось 417 фахівців.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Зазначається, що Ajax Systems наразі займає 4 місце за кількістю спеціалістів станом на липень 2024 року. За останні 6 місяців компані зросла на 417 фахівців, що є найкращим показником серед усіх компаній.

Відтак це вперше за два з половиною роки, коли змінився склад п’яти найбільших IT-компаній в Україні. Так, з топ-5 вибула компанія Evoplay, яка потрапила туди влітку 2022 року.

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Крім того, у трьох найбільших компаніях поки що зберігається негативна динаміка.

Нагадаємо:

За перші 6 місяців 2024 року у 50 найбільших IT-компаніях України кількість фахівців скоротилась на 2,4 тисячі або на 2,9%. Загальна кількість фахівців у цих компаніях становить 79,4 тис.

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Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems почав продажі у США разом зі своїм першим дистриб'ютором у Північній Америці SS&SI.