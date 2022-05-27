Український Ajax Systems почав продажі своїх охоронних систем у США

Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems почав продажі у США разом зі своїм першим дистриб'ютором у Північній Америці SS&SI.

Про це повідомив у Facebook засновник компанії Олександр Конотопський.

"Сьогодні ми починаємо продаж у США разом з нашим першим дистриб'ютором у Північній Америці SS&SI. Приїхало перше постачання.

6 років ми готувалися до цього кроку. Найбільший ринок охоронних систем у світі. І найконкурентніший. Подивимося, наскільки ми круті", - написав він.

Як йдеться у заяві на сайті компанії, Ajax Systems почала продажі в Північній Америці: завершила свою початкову поставку першому офіційному партнеру в регіоні - дистриб'ютору SS&Si Dealer Network.

На підставі дистриб’юторської угоди SS&Si зможе надати своїм клієнтам професійну систему безпеки Ajax.

"Отримавши сертифікати FCC та IC, Ajax наразі зосереджена на зростанні своєї присутності на ринках, де використовується діапазон частот 915 МГц, включаючи США, Канаду, Австралію, Латинську Америку та Південно-Східну Азію", - йдеться у повідомленні.

На сайті зазначається, що Ajax Systems є найбільшим виробником систем безпеки в Європі. Асортимент продукції складається з понад 50 бездротових і дротових пристроїв для захисту приміщень і прилеглих територій.

Ajax захищає понад 1 500 000 людей у ​​130 країнах, додають в компанії.

У травні Ajax Systems оголосив, що відкриває перший завод за кордоном - у Стамбулі (Туреччина). Передбачається, що на новому заводі площею 8300 кв.м буде виготовлятися вся лінійка пристроїв Ajax, дублюючи існуюче виробництво в Україні.

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Економічна правда