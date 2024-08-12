УЗ змінить графік руху низки поїздів через ремонтні роботи у Польщі

"Укрзалізниця" з 12 серпня змінить графік руху пересадкових поїздів внаслідок продовження ремонтних робіт на станції Хелм (Польща), які триватимуть до 30 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ триватиме ще місяць. Для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць, тож тимчасове обмеження деяких поїздів до станції Дорохуськ збережеться до 30 вересня", - йдеться у повідомленні.

Які маршрути будуть обмежені до станції Дорохуськ замість Хелму:

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№23 Київ — Хелм;

⁠№93/94 Харків — Хелм — Харків;

⁠№120 Хелм — Дніпро.

Наголошується, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль у поїзді "Укрзалізниці". Пересадка на польський поїзд до/з Варшави здійснюватиметься на станції Дорохуськ.

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ-Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ-Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59, відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

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В УЗ наголосили, що пересадка на станції Дорохуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Дана опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Поїзди ⁠№67/68 Київ-Варшава-Київ, №19/20 Київ-Хелм-Київ, №119 Дніпро-Хелм, ⁠№24 Хелм- Київ курсуватимуть без змін у розкладі.

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