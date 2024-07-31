Український ІТ-експорт зменшився на 5% у першому півріччі 2024 року

Обсяг українського ІТ-експорту зменшився за перше півріччя 2024 року на 5% порівняно з таким же періодом минулого року і склав $3,21 млрд, що на $170 млн менше.

Про це повідомляє видання DOU.

У червні обсяг ІТ-експорту з України становив $512 мільйонів. Це на $48 млн (або на 8,6%) менше, ніж у травні.

Водночас торік у червні показник українського ІТ-експорту був одним із найвищих за увесь рік — $573 млн.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року обсяг українського IT-експорту становив майже 1,58 млрд дол, що на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023 році.

Вперше в історії український експорт IT-послуг минулого року не показав зростання, принісши 6,7 млрд дол, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.

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Економічна правда.