Нафта продовжує зростання через напруженості на Близькому Сході

Станом на 12 серпня ціни на нафту зростають п’яту сесію поспіль, утримуючи зростання на понад 3% минулого тижня, оскільки побоювання щодо рецесії в США зменшилися, а геополітична напруженість на Близькому Сході підтримала ціни.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 22 центи, або 0,3%, до 79,88 доларів за барель до, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 36 центів, або 0,5%, до 77,20 доларів.

"Підтримка надходить від кращих, ніж очікувалося, даних США минулого тижня, які зменшили побоювання щодо рецесії в США", – зазначив аналітик IG Markets Тоні Сикамор.

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За його словами, також існує велика тривога щодо того, коли Іран може помститися Ізраїлю за вбивство ключових лідерів ХАМАС і Хезболла.

Крім того, ізраїльське вторгнення посилилося у суботу, 10 серпня, авіаударом по шкільному комплексу, внаслідок якого загинули щонайменше 90 осіб. Хоча Ізраїль заявив, що кількість загиблих була завищеною. Водночас ХАМАС поставив під сумнів свою участь у нових переговорах про припинення вогню, передає Reuters.

Минулого тижня Brent підвищилася більш ніж на 3,5%, тоді як WTI зросла більш ніж на 4% завдяки сприятливим економічним даним і збільшеним сподіванням на зниження процентної ставки в США.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли ввечері 8 серпня, оскільки ескалація напруженості між Ізраїлем та Іраном підігріла ціни після падіння до восьмимісячного мінімуму в понеділок, 5 серпня.