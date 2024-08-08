Нафта подорожчала через побоювання ударів з боку Ірану по Ізраїлю

Ціни на нафту зросли ввечері четверга, оскільки ескалація напруженості між Ізраїлем та Іраном підігріла ціни після падіння до восьмимісячного мінімуму в понеділок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 57 центів, або на 0,73%, до $78,90 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 87 центів, або на 1,16%, до $76,10.

Ціни зросли після того, як з'явилися дані про те, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала більше, ніж очікувалося минулого тижня, що свідчить про те, що побоювання, пов'язані з погіршенням ситуації на ринку праці, виявилися перебільшеними.

Реклама:

З іншого боку, вбивство високопоставлених членів бойових угруповань Хамас і Хезболла минулого тижня підвищило ймовірність ударів у відповідь з боку Ірану по Ізраїлю, що викликало занепокоєння щодо поставок нафти з найбільшого у світі регіону видобутку.

"Це призведе до стрибка цін на сиру нафту, якщо відбудеться широкомасштабний удар у відповідь з боку Ірану, і я думаю, що це те, про що всі найбільше турбуються", - сказав Тім Снайдер, головний економіст компанії Matador Economics.

Економічна правда.

Реклама: