За час великої війни громадяни з понад 100 країн відкрили бізнес в Україні 

Громадяни з понад 100 країн заснували більш ніж 3 тисячі компаній в Україні за час великої війни, найпривабливішим бізнес-регіоном для іноземців став Київ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що найчастіше відкривають бізнес громадяни Туреччини — 396 компаній або 12,9% від загальної кількості, Узбекистану — 312 бізнесів (10,1% від загальної кількості). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 224 бізнеси або 7,3%. Загалом іноземці зі 101 країни заснували 3075 компаній в Україні від початку великої війни.

Також до топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії та Китаю.

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Крім того, майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві — 1 517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану — 175 компаній.

Наслідує Львівщина — 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина — 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини — 99 бізнесів.

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7% та комп’ютерним програмуванням — 5,8%.

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Додається, що компанія "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями з 24 лютого 2022 року. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ "ЛФС", яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Нагадаємо:

В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад 50 бізнесів.