Тисячі людей у Сербії вимагають зупинити найбільшу в Європі шахту з видобутку літію

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Тисячі людей зібралися в центрі Белграда в суботу 10 серпня, вимагаючи зупинити літієвий проєкт Rio Tinto в Західній Сербії через побоювання, що він може забруднити прилеглі землі і воду.

Про це повідомляє Reuters.

Златко Коканович, лідер протесту і фермер з регіону Ядар, де планується будівництво шахти, закликав протестувальників заблокувати два великих залізничних вокзали в Белграді.

Урядовці заявили, що протести були політично вмотивованими і мали на меті повалити президента Александара Вучича та його уряд.

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Минулого місяця Сербія відновила ліцензію компанії Rio на розробку найбільшого в Європі літієвого рудника, через два роки після того, як попередній уряд зупинив цей процес через занепокоєння екологічних груп.

Це рішення викликало загальнонаціональні протести в містах по всій Сербії. Протестувальники дали уряду крайній термін для заборони розвідки та видобутку літію, який сплив у суботу 10 серпня

"Ми не збираємося здаватися. Шахта не може бути побудована на сільськогосподарських землях", - сказала 63-річна Міка Міліованович, робітниця. "Це не має нічого спільного з політикою". У п'ятницю президент Вучич заявив, що влада отримала інформацію з Росії про те, що в Сербії планується державний переворот.

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"У нас є причини бути обережними", - сказав віце-прем'єр Александр Вулін в суботу в інтерв'ю інформаційному агентству Tanjug.

Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів та мобільних пристроїв. Урядовці кажуть, що літієва шахта стимулюватиме економіку Сербії, але екологи кажуть, що ціна на літій буде занадто високою.

19 липня Вучич, канцлер Німеччини Олаф Шольц і комісар ЄС з питань енергетики Марош Шефчович підписали угоду, яка надасть виробникам з країн-членів ЄС доступ до сировини, що видобувається в Сербії, включаючи літій.

Угода покликана зменшити залежність ЄС від імпорту з Америки та Азії.

Нагадаємо:

У травні Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Економічна правда