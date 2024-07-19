Німеччина і ЄС підписали із Сербією угоду про видобуток літію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Белграді в п’ятницю, 19 липня, підписав із сербським президентом Александаром Вучевичем Меморандум про взаєморозуміння про партнерство щодо стратегічної сировини, ланцюгів виробництва акумуляторів та електромобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Шольц, Вучич та віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович уклали угоду про стратегічне партнерство між ЄС із Сербією з видобутку літію на північному заході країни разом з австралійським гірничодобувним гігантом Rio Tinto.

Сербський президент запевнив, що влада дослухається до вимог громадян і реалізовуватиме видобуток "прозорим способом".

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"Сербія наполягатиме на охороні навколишнього середовища і щоб вода та повітря наших громадян у Ядарі та Раді були чистими", – сказав Вучич, додавши, що проєкт принесе найбільш значні інвестиції, які коли-небудь мали у Сербії.

Він також зазначив, що наполягатиме на відкритті у Сербії підприємства з виробництва електромобілів.

Видобуток літію – стратегічно важливого компонента акумуляторів, необхідних для зеленого переходу ЄС – здійснюватимуть на шахті Ядар. Розташована поблизу міста Лозниця на заході Сербії, вона містить одні з найбільших в Європі покладів літію.

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Попередній сербський уряд зупинив проєкт і скасував ліцензії, видані Rio Tinto, після масових протестів понад два роки тому.

Нагадаємо, минулого року ЗМІ писали, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

Також міністри енергетики Європейського Союзу домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.

Європейська правда