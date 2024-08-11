Під час роботи у східному регіоні енергетик отримав важке поранення
Під час огляду повітряної лінії електропередачі у східному регіоні країни, службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, в результаті чого енергетик отримав тяжкі поранення.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Як повідомляє Міністерство енергетики, поранення отримав 31-річний майстер з експлуатації електричних мереж, його доставили у лікарню.
У якому стані перебуває працівник, у повідомленні не уточнюють.
Окрім цього, за повідомленням Міненергетики, у західному регіоні країни невідомий намагався потрапити на територію високовольтної підстанції. Порушника затримали.
За добу з 10 по 11 серпня енергетикам вдалось повернути світло понад 18 тисячам споживачів.
Нагадаємо:
У неділю, 11 серпня, відключення електроенергії не плануються.
Економічна правда