Під час роботи у східному регіоні енергетик отримав важке поранення

Під час огляду повітряної лінії електропередачі у східному регіоні країни, службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, в результаті чого енергетик отримав тяжкі поранення.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як повідомляє Міністерство енергетики, поранення отримав 31-річний майстер з експлуатації електричних мереж, його доставили у лікарню.

У якому стані перебуває працівник, у повідомленні не уточнюють.

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Окрім цього, за повідомленням Міненергетики, у західному регіоні країни невідомий намагався потрапити на територію високовольтної підстанції. Порушника затримали.

За добу з 10 по 11 серпня енергетикам вдалось повернути світло понад 18 тисячам споживачів.

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У неділю, 11 серпня, відключення електроенергії не плануються.

Економічна правда