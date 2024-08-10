Померла колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войчицькі

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Колишня генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років після дворічної боротьби з раком легенів.

Про це пише Reuters.

"З глибоким сумом я ділюся новиною про смерть Сьюзан Войчицькі. Моя кохана дружина і мати наших п'ятьох дітей покинула нас після 2 років боотьби з раком легенів", - написав чоловік Войчицькі Денніс Тропер у Facebook.

"Протягом останніх двох років, навіть коли вона мала справу з великими особистими труднощами, Сьюзан присвятила себе тому, щоб зробити світ кращим через свою благодійність, включаючи підтримку досліджень хвороби, яка в кінцевому підсумку забрала її життя", - заявив голова Google Сундар Пічаї.

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"Одна з найвидатніших жінок у сфері технологій, Войчицькі приєдналася до Google у 1999 році, ставши однією з перших співробітниць лідера веб-пошуку.

Google придбав YouTube у 2006 році за 1,65 мільярда доларів. До того, як очолити YouTube у 2014 році, Войчицькі була старшим віце-президентом з рекламних продуктів Google", - пише Reuters.

Після 9 років на чолі YouTube вона пішла з посади у 2023 році, "щоб зосередитися на сім'ї, здоров'ї та особистих проєктах". Після звільнення з керівництва YouTube Воджітскі залишилася консультантом у холдингу Alphabet, що володіє Google.

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Економічна правда