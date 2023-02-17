Гендиректор YouTube йде у відставку

Сьюзан Войчицькі фото: CNN

Головний виконавчий директор YouTube Сьюзан Войчицькі йде з посади після дев'яти років керівництва відеопідрозділом Google.

Про це пише Bloomberg.

У своєму блозі Войчицькі повідомила, що планує "розпочати нову главу", зосередившись на сім'ї, здоров'ї та особистих проєктах.

Вона також виконуватиме роль радника, працюючи в Google та материнській компанії Alphabet Inc.

Вона передає правління своєму заступнику Нілу Мохану, ще одному старожилу Google, який відповідає за продукти та політику YouTube.

"Для мене настав правильний час, і я відчуваю, що зможу це зробити, тому що у нас є неймовірна команда лідерів на YouTube", - написала Войчицькі.

У вересні YouTube провів прямий ефір, присвячений своєму сервісу Shorts. Войціцькі взяла участь у ньому за допомогою відеодзвінка, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Компанія відмовилася від подальших коментарів.

"Войчицькі (54 роки) - одна з найстаріших співробітників Google і одна з найвідоміших жінок-керівників у Кремнієвій долині. Після того, як вона позичила свій гараж засновникам компанії, вона почала працювати менеджером з маркетингу і піднялася кар'єрними сходами у рекламному бізнесі Google, перш ніж приєднатися до YouTube у 2014 році", - нагадує Bloomberg.

Вона брала участь у двох монументальних придбаннях Google: у 2006 році компанія придбала YouTube, а наступного року - компанію DoubleClick, яка займалася рекламними технологіями.

Войчицькі багато років керувала медійною рекламою Google, перетворивши її на другорядний потік доходів після пошуку та розширивши сферу діяльності Google, наприклад, таргетовану рекламу, яка приносила більші прибутки, але була більш прискіпливою до регуляторних органів.

Всередині Google Войчицькі була найбільш відома як одна з небагатьох високопосадовців з особистими зв'язками з засновниками компанії Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном, що давало їй значний вплив всередині технологічного гіганта, який зростав.

"Вона була людиною, яка мала більший вплив, ніж можна було б припустити за її посадою", - сказав Кевал Десаї, засновник Shakti Capital і колишній її колега по Google.

На початку 2014 року тодішній генеральний директор Google Пейдж доручив Войчицькі очолити YouTube після багатьох років невдалих результатів. Протягом майже десяти років YouTube стрімко зростав, але ніяк не міг стати прибутковим.

Войчицькі зосередилась на тому, щоб кинути виклик ринку телевізійної реклами, стимулюючи творців YouTube та його зв'язки з медіа-компаніями.

"Під її керівництвом YouTube запустив програму, щоб конкурувати з Netflix. та Amazon за допомогою оригінальних шоу за участю творців YouTube. Зрештою, ця програма провалилася. Проте Войчицькі вдалося налагодити тісніші зв'язки з величезним, непередбачуваним морем авторів відео YouTube", - пише агентство.

"Вона залучила їх до розмови", - сказав Ден Вайнштейн, співзасновник Underscore Talent, який багато років співпрацює з YouTube. Він описав Войчицькі як людину, яка перетворила YouTube з "чисто інженерної технічної платформи на щось схоже на медіакомпанію, незалежно від того, використовують вони цей термін чи ні".

Під час президентства Дональда Трампа платформа боролася з проблемами, пов'язаними з екстремізмом, дезінформацією, безпекою дітей та неналежною поведінкою зірок. У 2017 році великі рекламодавці кілька разів бойкотували YouTube.

Деякі критики, в тому числі колишні працівники, звинувачували Войчицькі в тому, що компанія рухається надто повільно для вирішення цих проблем.

Хоча YouTube уникнув політичного натиску Facebook, відеоплатформа стикається зі зростаючими регуляторними проблемами, пов'язаними з авторським правом і відповідальністю - поводження YouTube з джихадистським контентом знаходиться в центрі справи у Верховному суді, яка може переписати те, як працює інтернет.

Економічна правда