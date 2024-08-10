Ще одна фірма відсудила у РФ сотні мільйонів за знищене майно у Тернополі 

Господарський суд Тернопільської області призначив стягнути з Росії на користь ТОВ "Торговий дім "АМТ" 281,7 млн грн збитків, завданих в результаті російських ракетних ударів у 2023 році.

Про це свідчить рішення суду від 1 серпня.

1 березня 2023 року "Торговий дім "АМТ" уклав договір суборенди з ТОВ "Промислова компанія "ДТЗ", згідно з якою "АМТ" приймає у строкове платне користування 4608 кв. м. частини нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8, корпус №4.

13 травня 2023 року було зафіксовано приліт російських крилатих ракет та їх вибух на території підприємства. В результаті загорілися складські приміщення, що належать на праві власності ТОВ "БЦ Азимут" та орендовані деякими підприємствами, зокрема ТОВ "ТД "АМТ".

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В акті про пожежу зафіксовано знищення по ТОВ "Торговий дім "АМТ" побутової та сільськогосподарської техніки; вело-мототехніки; електричних інструментів.

Згідно з результатами 8 судових товарознавчих експертиз, загальний розмір збитків, заподіяних "АМТ" внаслідок знищення майна в результаті вибухів бойових ракет в орендованому приміщенні, становив 281,7 млн грн.

Суд взяв до уваги правову позицію Верховного Суду, яка викладена у постанові від 14.04.2022 у справі №308/9708/19. Вона полягає в тому, що після початку війни в Україні з 2014 року суд України, розглядаючи справу, де відповідачем визначено РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди в результаті збройної агресії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни.

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Крім того, матеріали справи не містять будь-яких доказів використання знищеного майна позивача у воєнних цілях, відтак, дії РФ були вчинені всупереч законам і звичаям війни, а отже, Росія несе повну відповідальність як за обстріл, так і за спричинені ним наслідки, у тому числі і за шкоду, заподіяну майну "АМТ".

Тому суд стягнув з РФ в особі Міністерства юстиції Російської Федерації на користь "АМТ" 281,7 млн грн збитків, а також 848 тис грн судового збору на користь Державного бюджету України.

Засновниками запорізького ТОВ "Торговий дім "АМТ" є Микола Риженков з Дніпропетровської області та дніпровське ПАТ "ЗНВКІФ "Комінметкепітал". Власником частини акцій акціонерного товариства є ТОВ "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" Ольги Марченко та Ольги Токарєвої.

Нагадаємо, у червні Господарський суд Тернопільської області призначив стягнути з Російської Федерації на користь вже згадуваного ТОВ "Промислова компанія "ДТЗ" 503,36 млн грн. збитків, завданих в результаті російських ракетних ударів у 2023 році.

Одним із засновників "ДТЗ" було згадане ПАТ "ЗНВКІФ "Комінметкепітал".

В обох випадках про стягнення коштів рішення приймав один і той же суддя І.П. Шумський

Економічна правда