Apple покаже збільшення прибутку завдяки знижкам в Китаї та оновленим iPad - Reuters

Apple, ймовірно, повідомить про відновлення зростання доходів у третьому кварталі, завдяки поверненню частини клієнтів у Китаї через великі знижки на iPhone та зростанню продажів iPad.

Про це повідомляє агентство Retuers.

Аналітики вважають, що найгірше для iPhone вже позаду. Вони очікують на сильний цикл оновлення з виходом iPhone 16 у вересні, після того як Apple у червні заявила про підготовку до впровадження функцій штучного інтелекту у свої пристрої.

Під тиском з боку відродженого Huawei у Китаї, Apple у травні запропонувала знижки до 2 300 юанів (близько 317 доларів США) на деякі моделі iPhone. Це допомогло зменшити падіння продажів iPhone у країні до 3,1% у другому кварталі, порівняно зі зниженням на 6,6% у першому кварталі.

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Загалом, очікується, що доходи Apple у третьому кварталі зростуть на 3,3% у порівнянні з попереднім роком, після зниження на 4,3% у другому кварталі.

Продажі iPad, ймовірно, зросли на 14,1% після запуску нового iPad Pro з акцентом на штучний інтелект та більшого iPad Air у травні, що відновило попит на цей продукт.

Продажі Mac, за очікуваннями, зросли на 2,6%, тоді як бізнес аксесуарів та носимих пристроїв, ймовірно, продовжив падіння.

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Сервісний бізнес компанії, включаючи App Store та підписки на Apple TV та Music, ймовірно, зріс на 13,2%.

Нагадаємо:

Нові функції штучного інтелекту від Apple не будуть присутні у початковому релізі майбутніх оновлень програмного забезпечення iPhone та iPad.

Huawei та Xiaomi набирають обертів у другому кварталі на тлі падіння частки Apple на ключових ринках.

Економічна правда.