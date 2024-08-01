Мінфін готовий шукати компроміс щодо підвищення податків у 2024 році – Марченко

Сергій Марченко - Фейсбук

Питання пошуку 120 млрд грн для забезпечення сектору оборони є безапеляційною необхідністю. Рішення має бути ухвалене до вересня.

Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що Міністерство фінансів готове шукати компроміс з бізнесом в питанні забезпечення цих надходжень податковими заходами.

Марченко зауважив, що сьогодні перед державою стоїть пріоритетне завдання – знайти оптимальний варіант, який дозволить профінансувати додаткову потребу на сектор безпеки та оборони у 2024 році. Та забезпечити необхідні для Сил оборони ресурси на 2025 рік.

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Запропонований Мінфіном законопроєкт передбачає фінансування 500 млрд гривень у 2024 році на сектор безпеки та оборони. З них 120 млрд грн пропонується профінансувати коштом податкових заходів, все інше – коштом внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, у тому числі коштом детінізації.

"Сьогодні цей крок є вимушеним. Всі інші джерела для збільшення фінансування Сил оборони вже вичерпано. Ми проводимо обговорення пропозицій всіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз - питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня", - написав Марченко.

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