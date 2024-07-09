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Гральний бізнес збільшив сплату податків у 3 рази, але цього мало - нардеп

Вівторок, 9 липня 2024, 17:17 - Артур Крижний

За перші півроку 2024-го оподаткування грального бізнесу склало 8,4 мільярда грн, що у 3 рази більше, ніж торік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За перші півроку 2024-го результат - 8,4 млрд грн з оподаткування грального бізнесу", - повідомив він.

Нардеп зазначив, що це:

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  • В 99 раз більше ніж за перші 6 місяців мирного 2021-го.
  • В 39 раз більше ніж за аналогічний період 2022-го.
  • В 3 рази більше ніж навіть минулого року.

"Але це досі мало. Нагадаю, ще рік тому оцінювали як мінімум податків за рік це 20 млрд грн. Поки до 17-ти не дотягують", - додав Железняк.

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Нагадаємо:

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Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. 

Економічна правда.

податки гральний бізнес
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