Британська компанія "Dyson" планує звільнити понад чверть свого персоналу

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Виробник пилососів, фенів скоротить більше чверті робочих місць у рамках глобальної програми скорочення витрат.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що виробник пилососів і повітряних фільтрів Dyson скорочує близько 1 000 робочих місць у Великобританії, зменшуючи кількість своїх британських працівників більш ніж на чверть.

Співробітникам повідомили про скорочення в рамках ширшої кампанії зі скорочення витрат і зусиль зі скорочення 15-тисячної робочої сили компанії по всьому світу.

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У компанії Dyson працює 3 500 співробітників у Великобританії. Dyson скоротить 1000 робочих місць, оскільки чверть британської робочої сили йде на глобальне скорочення витрат.

Повідомляється, що скорочення робочих місць відбулося в день, коли новий міністр з питань бізнесу та торгівлі Джон Рейнольдс провів зустріч зі 170 лідерами бізнесу та торгових асоціацій, щоб викласти свої пріоритети та відповісти на запитання.

Найбільшим ринком збуту для Dyson є Азія, де компанія конкурує з місцевими конкурентами, які часто випускають аналогічну продукцію невдовзі після запуску її власних приладів.

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"Dyson працює на все більш жорстких і конкурентних світових ринках, де темпи інновацій та змін лише прискорюються. Ми знаємо, що нам завжди потрібно бути підприємливими та спритними", – прокоментував генеральний директор Dyson Ханно Кірнер.

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