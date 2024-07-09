ФДМ продав конфісковану у російського олігарха агрокомпанію за 27 мільйонів 

Фонд державного майна з четвертої спроби провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії "Інвестагро", яка належала російському олігарху Михайлу Шелкову й була конфіскована у нього через санкції.

Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі, пише LIGA.net.

Без конкуренції переможцем з пропозицією у 27 млн грн стало ТОВ "Агропромислова компанія Дніпроагро", яке зареєстроване на Сергія Крячека та Дмитра Гулецького. Останній – генеральний директор Dnipro Agro Group, що належить братам Василю та Євгену Астіону.

ТОВ "Інвестагро" орендує 226 земельних ділянок загальною площею майже 1483 га та має статутний капітал 300 000 гривень. Основний вид діяльності підприємства – вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, воно вирощує кукурудзу, соняшник, просо, ріпак, пшеницю, ячмінь в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

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За підсумками 2023 року Інвестагро отримало 132 000 грн чистого прибутку, за перший квартал 2024 року – 160 000 грн збитку. Компанія не має простроченої кредиторської заборгованості. У її власності є 25 об'єктів нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та 13 транспортних засобів.

Нагадаємо:

Фонд держмайна тричі не зміг продати конфісковану компанію російського олігарха Шелкова, "Інвестагро". Останній раз стартова ціна активу становила 48,9 млн грн.

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Економічна правда