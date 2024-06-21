Фонд держмайна спробує продати націоналізовану агрокомпанію мільярдера Шелкова за 50 мільйонів
28 червня Фонд державного майна проведе онлайн-аукціон з продажу націоналізованої агрокомпанії "Інвестагро", яка раніше належала підсанкційному російському мільярдеру Михайлу Шелкову.
Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
У пресслужбі нагадали, що "Інвестагро" – діючий сільськогосподарський виробник, розташований у Дніпропетровській області. Основні культури: соняшник, просо, ріпак, пшениця.
У власності підприємства знаходиться 25 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 6222,2 кв.м, серед яких виробничі, складські й адміністративні будівлі та споруди.
Для своєї діяльності "Інвестагро" орендує 226 земельних ділянок загальною площею 1483,2729 га.
У преслужбі додали, що прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 27 червня включно. Стартова ціна активу – 48,9 млн грн.
Реєстрація учасників відбувається на акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиках.
Нагадаємо:
Фонд держмайна двічі не зміг продати конфісковану компанію російського олігарха Шелкова, "Інвестагро".
Перший приватизаційний аукціон не відбувся через незацікавленість потенційних інвесторів. Повторний аукціон відмінили.
Економічна правда