Болгарська компанія виставила "Газпрому" рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту

"Булгаргаз" вимагає компенсацію за недотримання Росією газового контракту в 2022 році.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що болгарська державна газова компанія "Булгаргаз" почала арбітражний розгляд проти російської ТОВ "Газпром Експорт", вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро за порушення контракту у 2022 році

Болгарська компанія звернулася до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі, оскільки російська компанія не відреагувала на пропозицію укласти мирову угоду.

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Повідомляється, що після того, як російська сторона не здійснила жодних дій для розв'язання питання в позасудовому порядку, Булгаргаз вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії.

Газпром припинив постачати природний газ Булгаргазу у квітні 2022 року, через два місяці після початку повномасштабної російської війни проти України.

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Щонайменше дюжина російських бізнесменів отримала понад 1 трлн руб. (11,3 млрд дол) за 2023 рік і в першому кварталі 2024 року у вигляді дивідендів.

Російська влада ініціювала рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ, щоб збільшити бюджет "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.

Арбітражний суд Санкт-Петербурга заборонив французькій компанії Engie S.A. продовжити арбітражний розгляд проти "Газпром експорт" в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті.