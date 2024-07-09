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У Дніпрі вкрали 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових

Вівторок, 9 липня 2024, 13:34 - Віктор Волокіта
 

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. 

Серед учасників групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

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Як йдеться у повідомленні, у подальшому підозрювані знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки. 

Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків – майже 1,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, чорнові записи.

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Наразі всім учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про підозру колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах.

Економічна правда

прокуратура війна шахрайство
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