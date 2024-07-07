Центральний банк Тайваню наступного року проведе відкрите слухання щодо впровадження цифрової валюти

Getty Images

Центральний банк Тайваню заявив, що не має графіку запуску цифрової валюти, попередивши, що процес буде "величезним і складним". Він проведе публічні слухання з цього питання в наступному році, щоб поширити знання.

Про це повідомляє Reuters.

Тайвань працює над пілотним проєктом державної цифрової валюти, щоб дозволити людям використовувати цифровий гаманець і здійснювати платежі без використання дебетових або кредитних карток.

"Просування цифрової валюти центрального банку - це величезний і складний проєкт, який потрібно буде реалізовувати протягом тривалого часу", - додали в Центробанку.

Реклама:

Прихильники цифрової валюти кажуть, що вона дасть змогу використовувати нові функції і стане альтернативою фізичній готівці. Але вони також викликали протести в ряді країн через потенційну можливість урядового стеження.

Читайте також: На що буде схожий день звичайної людини у 2030 році?

Нагадаємо:

Реклама:

Європейський центральний банк готує проєкт цифрової версії євро, реагуючи на тиск з боку технологій, що розвиваються, які можуть змінити спосіб використання грошей протягом наступних десятиліть діяльності банку.

Економічна правда