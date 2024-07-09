Банки оновили курс валют: долар перетнув 41 гривню, євро - росте

Середній курс долара до гривні у вівторок 9 липня у банках України зріс на 10 копійок, до 41,05 грн за долар, євро - до 44,5 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.40 - 41.00, євро - 43.50 - 44.50.

Райффайзен Банк: долар - 40.30 - 40.80, євро - 43.30 - 44.14.

ПУМБ: долар - 40.50 - 40.99, євро - 43.80 - 44.40

monobank (при оплаті карткою): долар - 40.50 - 40.97, євро - 43.83 - 44.53

На 13:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,95 – 41,05 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,40 – 44,53 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 9 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7 грн/$.

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Економічна правда.