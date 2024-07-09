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У Києві через спеку обмежено рух вантажного транспорту

Вівторок, 9 липня 2024, 12:55 - Віктор Волокіта

У вівторок, 9 липня, на території Києва запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція столиці.

"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря понад +28 градусів за Цельсієм. 

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - зазначено в повідомленні.

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"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу", - додали в поліції.

Про зняття обмеження буде повідомлено в телеграм-каналі поліції.

Нагадаємо:

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Першого липня у столиці були введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Економічна правда

Київ авто
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