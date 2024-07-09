У Києві через спеку обмежено рух вантажного транспорту
У вівторок, 9 липня, на території Києва запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Про це повідомляє патрульна поліція столиці.
"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря понад +28 градусів за Цельсієм.
Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - зазначено в повідомленні.
"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу", - додали в поліції.
Про зняття обмеження буде повідомлено в телеграм-каналі поліції.
Нагадаємо:
Першого липня у столиці були введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Економічна правда