У Києві через спеку обмежили рух великогабаритних вантажівок
Понеділок, 1 липня 2024, 12:58 -
Першого липня у столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - повідомили у поліції.
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Нагадаємо:
Із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежували рух великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.
Економічна правда
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