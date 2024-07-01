У Києві через спеку обмежили рух великогабаритних вантажівок 

Першого липня у столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - повідомили у поліції.

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Нагадаємо:

Із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежували рух великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.

Економічна правда

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