Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік

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У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, ці регіональні ринки забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків.

За місяць кияни придбали – 1881 авто. (на 7% менше, ніж торік). Мешканці Київщині купили – 466 од. (-8%). На Дніпропетровщині було зареєстровано – 377 од. (-15%). На Львівщині – 279 од. (-6%); В Одеській обл. – 261 од. (-13%).

Бестселером червня на столичному ринку нових авто був RENAULT Duster, тоді як на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині лідерська позиція належала іншому кросоверу - TOYOTA RAV-4.

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Нагадаємо:

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 35% більше, ніж у червні минулого року.

Економічна правда

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