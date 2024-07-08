З Миколаївської області 744 підприємства виїхали, 1000 припинила існування

З лютого 2022 року 744 підприємства Миколаївщини виїхали за межі області, більше 1000 припинили існування.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради за результатами виїзної наради Робочої групи з питань розвитку індустріальних парків при Комітеті з питань економічного розвитку, яка відбулася на Миколаївщині.

Водночас, згідно з повідомленням, у другому кварталі 2024 року вперше після широкомасштабного вторгнення кількість зареєстрованих нових підприємств (118) перевищила ті, що виїхали або закрились (81).

У пресслужбі також зазначили, що у Миколаївській області до реєстрації готуються два індустріальних парки: приватний "Техно Парк Вознесенськ" та комунальний "Миколаїв".

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Також проектні пропозиції щодо створення ІП подали с. Новофедорівка (Коблівська ТГ), м. Нова Одеса, м. Баштанка, с. Берізки.

"Попри близькість до зони бойових дій, громади області активно готуються не тільки залучати інвестиції після Перемоги, але й ведуть переговори про сприяння бізнесу вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

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Німеччина допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, зокрема у сфері фінансування закупівлі додаткових джерел генерації електричної й теплової енергії.

Економічна правда