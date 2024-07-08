В Норвегії запроваджують нові обмеження для рибальських суден з РФ

Для рибальського флоту РФ посилять обмеження у трьох норвезьких портах.

Про це повідомляє The Maritime Executive.

Повідомляється, що Норвегія оголосила про запровадження нових обмежень для російського рибальського флоту у трьох портах, частково звільнених від раніше запроваджених заборон.

Російським рибальським суднам буде дозволено доступ лише до певних терміналів чи причалів.

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До цього часу Норвегія закрила всі свої порти для російських суден, за винятком портів Тромсе, Ботсфіорд і Кіркенес, які частково відкриті для росіян.

Зазначається, що російські рибальські судна могли заходити в ці три порти, щоб вивантажувати рибу, міняти екіпаж та поповнювати запаси. Крім того, судна не мали обмежень на тривалість перебування біля причалу.

За словами міністерки юстиції Емілі Енгер Мель, поліція і митниця посилюють перевірки, бо Норвегія висуває суворіші вимоги до російських рибальських суден під час стоянки в порту.

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Тепер час, протягом якого російські судна можуть стояти в цих трьох портах, буде обмежено максимум п'ятьма робочими днями або сімома днями, якщо рахувати вихідні та свята. Крім того, має пройти щонайменше три дні з моменту попереднього перебування в порту на материковій частині Норвегії.

За розпорядженням уряду митна служба має тісно співпрацювати з норвезькою державною поліцією, обмінюючись інформацією. Військові також повинні продовжувати контролювати всю морську діяльність та обмінюватися інформацією з іншими агенціями.

В повідомленні додають, що угода про рибальство між Норвегією та Росією залишається однією з небагатьох сфер співробітництва між двома країнами. Угода забезпечує довгострокове управління запасами тріски та інших видів риби у Баренцевому морі.

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