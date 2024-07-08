У Києві на наземних коліях метро після ракетної атаки знайшли небезпечні для руху предмети

У Києві після ракетної атаки було виявлено небезпечні для руху предмети на наземних коліях метрополітену. Їх вилучили й потяги тепер курсують у звичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі. Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що було проведено обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Там виявлено та вилучено небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів.

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Нагадаємо:

Поїзди "червоної" лінії метро Києва курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Економічна правда.