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У Києві з міркувань безпеки обмежили рух по червоній лінії метро

Понеділок, 8 липня 2024, 14:26 - Артур Крижний

Поїзди "червоної" лінії метро Києва курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється.

"Обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

Економічна правда.

Київ метрополітен
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