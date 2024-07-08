Шотландська компанія постачає російський газ до Європи ігноруючи заклик уряду

Компанія з Глазго, Шотландія, постачає російський газ до Європи, допомагаючи Путіну платити за війну в Україні.

Про це повідомляє The Times, з посиланням на розслідування Sky News.

В повідомленні йдеться, що фірма Seapeak Maritime Limited, яка базується в Глазго, є власником і оператором п'яти гігантських криголамів, що перевозять паливо з Сибіру.

Компанія не порушує жодних законів, що забороняють їй експортувати газ, який підтримує кремлівський режим та його військових. Однак вона ігнорує заклик шотландського уряду до всіх компаній розірвати торговельні відносини з Росією.

Реклама:

Фірма в Глазго є частиною ширшого глобального бізнесу і, згідно з даними британського корпоративного реєстру, в кінцевому підсумку належить інвестору в США.

Танкер компанії Seapeak під назвою Yakov Gakkel один із найдосконаліших у світі танкерів для зрідженого природного газу (СПГ) здатний перевозити величезні обсяги СПГ при низьких температурах.

Зазначається, що Європа все ще залежить від Росії щодо отримання приблизно 15% газу, дедалі більша частка якого зараз надходить морськими шляхами через танкери, такі як Yakov Gakkel.

Реклама:

Нагадаємо:

Росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу.

Фінська державна компанія з постачання газу Gasum більше не закуповуватиме скраплений природний газ з РФ. Це сталося після запровадження 14 пакету санкцій ЄС.