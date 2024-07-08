Орбан хоче закрити бюджетну діру спецподатками для банків: акції й валюта вже зреагували

Угорські акції та валюта впали після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана знову вдався до тактики введення спеціальних податків на банки та інші галузі, щоб закрити дірки в бюджеті.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Угорщина опублікувала нові дані, що свідчать про подальше зростання дефіциту бюджету. Уряд продовжує боротися з фіскальною кризою навіть після підвищення цільового показника дефіциту на 2024 рік до 4,5% валового внутрішнього продукту та заморожування деяких державних інвестицій.

Акції OTP Bank Nyrt. впали на 2,3%, а форинт (валюта Угорщини) подешевшав на 0,5% стосовно євро після того, як міністр Кабінету міністрів Гергей Гуляс заявив, що Угорщина додасть податок на операції банків з іноземною валютою та підвищить збір за транзакції. Основний фондовий індекс BUX впав на 1,3%, що стало одним з найгірших показників по всьому світу в понеділок.

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Згідно з даними, опублікованими Міністерством фінансів країни, бюджетний дефіцит збільшився на 108 мільярдів форинтів у червні до 2,66 трильйона форинтів (7,3 мільярда доларів США) за перші шість місяців.

Це більший дефіцит, ніж уряд спочатку планував на весь рік після того, як різко зросли відсоткові виплати за боргом.

Міністерство звинуватило в економічних проблемах негативний вплив війни в сусідній Україні, додавши, що воно прагне досягти цільового показника дефіциту в 4,5%.

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Щоб подолати дефіцит, адміністрація збереже поточні рівні податків на непередбачувані доходи банків, енергетичних компаній та компаній з іноземним капіталом, незважаючи на попередні обіцянки їх знизити. Гуляс заявив, що уряд очікує отримати 400 мільярдів форинтів від оголошених сьогодні заходів.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує змусити організації, які він вважає, що фінансують війну в Україні, покрити витрати на штраф, який Європейський Союз наклав на країну за недотримання політики надання притулку.

Економічна правда.