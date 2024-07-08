Microsoft наказала своїм працівникам в Китаї використовувати iPhone для роботи та відмовитися від Android

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Компанія заблокує корпоративний доступ для Android в Китаї, адже для компанії не вистачає мобільних сервісів Google в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що корпорація Microsoft повідомила своїм співробітникам у Китаї, що з вересня вони зможуть використовувати для роботи лише iPhone, фактично відрізавши пристрої на базі Android від робочого місця.

Виробник програмного забезпечення для Windows – Microsoft стандартизує кібербезпеку співробітників.

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Зазначається, що американська компанія незабаром вимагатиме від китайських співробітників використовувати тільки пристрої Apple Inc. для підтвердження особи при вході в систему на робочих комп'ютерах або телефонах.

Цей захід, що є частиною глобальної ініціативи Microsoft "Безпечне майбутнє", торкнеться сотень працівників на всій території Китаю і має на меті забезпечити, щоб усі співробітники використовували менеджер паролів Microsoft Authenticator і додаток Identity Pass.

В повідомленні йдеться, що цей крок підкреслює фрагментарну природу магазинів додатків для Android у країні та відмінності між китайською та іноземною мобільними екосистемами.

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На відміну від магазину Apple для iOS, Google Play недоступний у Китаї, тому місцеві виробники смартфонів, такі як Huawei Technologies Co. і Xiaomi Corp. використовують власні платформи.

Microsoft вирішила заблокувати доступ з цих пристроїв до своїх корпоративних ресурсів, оскільки їм не вистачає мобільних сервісів Google в країні, йдеться в повідомленні.

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