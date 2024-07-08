Енергетики скасували графіки відключення світла у понеділок до 14:00

"Укренерго" через зниження споживання зменшило обсяги обмежень, - до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України", - йдеться у повідомленні

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

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В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень у понеділок 8 липня планують застосовувати впродовж усієї доби.

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Економічна правда.