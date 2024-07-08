Енергетики скасували графіки відключення світла у понеділок до 14:00
"Укренерго" через зниження споживання зменшило обсяги обмежень, - до 14:00 графіки відключень скасовані для всіх областей.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України", - йдеться у повідомленні
На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.
В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень у понеділок 8 липня планують застосовувати впродовж усієї доби.
Економічна правда.