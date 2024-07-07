Ізраїль не планує підвищувати ставки через війну, що продовжується

Економісти одностайні в тому, що ключова ставка буде збережена на рівні 4,5% в понеділок. Центральний банк обмежений швидшою інфляцією, військовим ризиком і паузою ФРС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Центральний банк Ізраїлю має намір утримувати процентні ставки в четвертий раз поспіль, і ця пауза, ймовірно, розтягнеться на кілька місяців на тлі побоювань, що бойові дії проти регіональних бойових угруповань ХАМАС і Хезболла можуть загостритися.

Одночасно з рішенням у понеділок центральний банк опублікує нові економічні прогнози і може переглянути квітневий прогноз, згідно з яким ключова ставка становитиме 3,75% у першому кварталі 2025 року.

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"Ми очікуємо, що Банк Ізраїлю буде обережним і не запропонує більше зниження ставки в цьому році. Навіть у випадку поліпшення геополітичної ситуації інфляційний тиск, ймовірно, завадить банку знизити ставку", - заявили економісти Barclays Plc.

Нагадаємо:

Минулого року ізраїльський оборонний експорт досяг рекордного рівня, оскільки війни, в тому числі в Україні та Газі, піднімають привид глобальної гонки озброєнь.

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Економічна правда