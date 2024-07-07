У Сумській області електропостачання відновили для понад 100 тисяч споживачів

Енергетики заживили понад 100 тисяч абонентів у 348 населених пунктах, які минулої доби знеструмлювалися через ворожу атаку на енергооб’єкт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У суботу 6 липня росіяни обстріляли енергетичний обʼєкт на Сумщині, у результаті чого було знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у Сумській та Харківській області. Споживачів у Харківській області заживили. В НЕК "Укренерго" зазначили, що на ранок 6 липня більшій частині споживачів повернули електроенергію.

На ранок 7 липня світло повернули абсолютній більшості споживачів, зокрема у місті Суми.

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Через ворожі обстріли залишаються без світла 3947 абонентів у 59 населених пунктах.

Нагадаємо:

У неділю 7 липня за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень електроенергії не застосовуватимуть до 16:00, а не 15:00, як планували раніше.

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Економічна правда