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Україна отримала допомогу з 14 країн після відновлення російських атак на енергетику 

П'ятниця, 5 липня 2024, 16:11 - Віктор Волокіта
 

Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

"Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія,  Італія,  Латвія,  Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати", - розповіли в пресслужбі. 

Як йдеться в повідомленні, серед отриманого обладнання - трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів. 

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У пресслужбі додали, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Нагадаємо:

5 липня в Україні внаслідок ворожих обстрілів в Україні знеструмлювалися дві шахти, під землею перебували 60 людей. 

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Економічна правда

Міненергетики енергетика електроенергія
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