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На приватизаційному аукціоні вартість львівського інституту зросла до 16 мільйонів

П'ятниця, 5 липня 2024, 15:37 - Віктор Волокіта
 

Сьогодні, 5 липня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації "Львівського державного інституту проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд". 

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна 

Як йдеться в повідомленні, за право власності на об’єкт змагалися 5 потенційних інвесторів, ціна зросла майже у 32 рази: зі стартових — 504,6 тис. гривень до переможних — 16 млн гривень.

"Новий власник отримає майновий комплекс площею 899,2 м². До складу ЄМК входять 6 об’єктів нерухомого майна та 39 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо). Також є два транспортних засоби", - додали в ФДМ.

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"Львівський державний інститут проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд" не має простроченої кредиторської заборгованості. 

Покупець має 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати аукціону на сплату запропонованої вартості.

Нагадаємо:

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4 липня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Державний проектний інститут "Діпроверф" в системі "Прозорро.Продажі". За право власності змагалися 13 інвесторів, ціна зросла у 7 разів: до 107 млн гривень. 

Економічна правда

Фонд держмайна аукціон Львів
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