Особи заволоділи 260 мільйонами: суд зобов'язав, зокрема, задонатити на ЗСУ

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими шість осіб у заволодінні державним майном на суму понад 259 млн грн: вони зобов'язані відшкодувати збитки державі та перерахувати кошти на підтримку Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором САП та шістьма обвинуваченими у справі щодо заволодіння майном (коштами) державного підприємства в особливо великому розмірі та легалізації таких коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачені упродовж 6 місяців з моменту затвердження судом угод про визнання винуватості мають відшкодувати збитки у сумі 259 200 000 грн до державного бюджету.

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Окрім цього, двоє з обвинувачених, які є організаторами злочину, мали упродовж одного місяця з моменту набрання вироком законної сили перерахувати 1 650 000 грн кожен на підтримку ЗСУ. Повідомляється, що кожен з них станом на дату ухвалення вироку перерахував по 2 500 000 грн. Ще один обвинувачений вніс додаткові 200 000 грн.

Решта обвинувачених забезпечили надходження до суду згоди заставодавців на перерахування всієї суми внесеної за них застави у розмірі 4 643 000 грн на підтримку Збройних Сил України.

Окрім фінансових стягнень, організатори злочину отримали штрафи, а один з обвинувачених отримав умовний термін з випробуванням.

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Крім того, 507 земельних ділянок та один об'єкт нерухомості, отримані внаслідок злочину, будуть передані державі для реалізації, а кошти від продажу спрямують на потреби ЗСУ. Ще 202 земельні ділянки конфісковані державою.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, які намагались призначити своїх людей на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для впровадження корупційних схем підконтрольних їм осіб.

Економічна правда.