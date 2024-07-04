За $1 мільйон хотіли призначити свою людину на посаду керівника Львівської митниці - НАБУ та САП

Детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, які намагались призначити своїх людей на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для впровадження корупційних схем підконтрольних їм осіб.

Про це повідомляють пресслужби САП та НАБУ.

Слідство встановило, що підозрювані пропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн дол. США за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

Крім того зʼясувалося, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

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"Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти", - йдеться в повідомленні.

Наразі одну особу, яка була ініціатором злочину, затримано.

НАБУ і САП не уточнюють прізвищ підозрюваних. За даними журналістів Bihus.info, йдеться про Назара Шептицького – пасинка очільника найбільшого в Україні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а також його спільника Олега Гаталяка.

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Нагадаємо:

ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Національної енергетичної компанії "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів. За рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Економічна правда