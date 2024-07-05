"Укргідроенерго" за 111 мільйонів замовило трансформатор для Кременчуцької ГЕС

ПрАТ "Укргідроенерго" 27 червня уклало угоду з ПрАТ "Запоріжтрансформатор" щодо трансформатора за 111,13 млн грн із ПДВ.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

До кінця квітня 2025 року виробник має поставити силовий трифазний трансформатор 250 МВА 165/13,8кВ для філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго". Деталі невідомі.

Потужність замовленого трансформатора становить 250 МегаВольтАмпер (далі – МВА). Отже, його питома вартість складає 445 тис грн, або $11,0 тис за один МВА потужності.

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Цьогоріч КП "Київтеплоенерго" замовляло "Запоріжтрансформатору" трансформатор типу ТДЦ-400000/110-У1 у півтора раза більшої потужності 400 МВА по $7 тис за МВА, а торік – типу АТДТН-195000/330/110-У1 трохи меншої потужності 195 МВА по $14,7 тис за МВА.

"Укргідроенерго" провело нинішню закупівлю без використання електронної системи. Це пояснили тим, що вона стосується відновлення об’єктів електроенергетичного комплексу, зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії.

В обґрунтуванні закупівлі сказано, що внаслідок ракетного обстрілу, завданого країною-агресором 23 листопада 2022 року, було пошкоджено споруди та інше майно "Кременчуцької ГЕС", зокрема блочний трансформатор Т3. Для відновлення зруйнованого високовольтного обладнання виникла необхідність у придбанні силового трифазного трансформатора 250МВА 165/13,8кВ, що забезпечує перетворення і передачу потужностей від трьох гідрогенераторів на шини ВРУ 150 кВ, чим забезпечується генерація та виробіток електроенергії гідроелектростанції.

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Стосовно "Запоріжтрансформатора" у 2019 році порушена справа про банкрутство. Завод належав Костянтину Григоришину, який давно покинувУкраїну після того як за рішенням суду віддав частину бізнесу Вадиму Новинському. В листопаді 2022 року підприємство як стратегічно важливе передали в управління Міноборони до завершення військового стану.

Нагадаємо:

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 21 червня за результатами тендеру уклала угоду з ПАТ "Укрнафта" на постачання дизельного палива на 252,49 млн грн.