УЗ купила дизпаливо у "Укрнафти" за 250 мільйонів і пофарбувала його від крадіжок

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 21 червня за результатами тендеру уклала угоду з ПАТ "Укрнафта" на постачання дизельного палива на 252,49 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Видання зазначило, що на початку вторгнення уряд дозволив "Укрзалізниці" купувати паливо напряму у виробників, у тому числі і іноземних.

Відтак два роки постачальниками палива для "УЗ" були "Укрнафта", "Orlen Lietuva" та "Exxonmobil Asia Pacific pte. Ltd". Однак цієї весни уряд скасував цю можливість прямих угод з виробниками.

Реклама:

Таким чином "Укрзалізниця" була змушена повернутись до закупівель на внутрішньому ринку. Для цього була обрана схема закупівлі через е-каталог, а не через відкриті торги. І аукціон знову виграла "Укрнафта".

"Укрнафта" до серпня повинна буде поставить 5 тис т дизпалива по 50 498 грн/т. При коефіцієнті густини 0,83 це відповідає 42,17 грн/л. Це на 4% дешевше від ринкових оптових цін дизелю, які, за даними видання "Enkorr", нині становлять 47,34 грн/л. Також це на кілька копійок дешевше від останньої угоди з "Orlen". По ній початкова ціна була на рівні 44 грн/л, але оскільки вона по формулі прив’язана до змінних котирувань, то зараз ціна по тій угоди має становити менше 43 грн/л.", - написало видання.

У контракті з "Укрнафтою" вказано, що паливо буде постачатись з кольоровим маркуванням. Це дозволить контролювати крадіжки дизелю, які здійснюються низовими робітниками "Укрзалізниці".

Реклама:

"Конкурентами на торгах були ТОВ "Альянс Енерго Трейд", ТОВ "Фуелпостач", ТОВ "Торговий дім Сокар Україна", ТОВ "Укртранзитгаз" і ТОВ "Промпетрол". Формальна економія склала 4% від очікуваної вартості закупівлі 262,50 млн грн. Тобто очікувана ціна була на рівні ринку", - пишуть "Наші гроші".

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" за 10 мільйонів гривень замовив кабелі дорожче від ринкових цін.

Економічна правда