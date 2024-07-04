Компанія одеського депутата купує харківську фірму, яку контролювало оточення Кернеса

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Ростдорстрой" придбати частку у статутному капіталі ТОВ "Паркінг+", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

ТОВ "Паркінг+" засновано в Харкові в 2004 році і спеціалізується на виробництві асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії, модифікованого бітуму, а також виконанні "під ключ" всіх видів пристрою дорожнього покриття, сказано на сайті компанії.

Бенефіціарами одеського "Ростдорстрою" через австрійську компанію "Юттема АУ ГмбХ" є Євген Коновалов і Юрій Шумахер – депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова.

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Як повідомляло видання "Наші гроші", ця фірма зайняла третє місце у Топ-30 шляхових підрядників у 2022-2023 роках із сумою 8,54 млрд грн.

Компанія "Паркінг +" з моменту появи на тендерах контролювало оточення мера Харкова Геннадія Кернеса. Після його смерті частку в компанії отримав його пасинок Родіон Гайсинський.

На початку 2021 року засновниками компанії були Гайсинський, Любов Фіонова та китайська компанія Dragon Investment Development Limited. Потім замість Фіонової співзасновником став Роман Биков, відомий як засновник регіональної харківської організації партії "Довіряй ділам" Геннадія Кернеса та мера Одеси Геннадія Труханова.

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У жовтні 2021 року пасинок Кернеса покинув склад засновників "Паркінг+".

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" на понад 2,9 млн грн за змову у закупівлі штор до пасажирських вагонів "Укрзалізниці".

Економічна правда