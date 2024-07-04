Бюджет поповнили на 55 мільярдів від продажу держоблігацій у червні: яка їх дохідність

Міністерство фінансів залучило 55 млрд в еквіваленті від продажу державних облігацій у червні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З проданих облігацій гривневих ОВДП було продано на 38,4 млрд грн, а номінованих у доларах — на 407 млн дол. Сумарно було залучено 55 млрд грн в еквіваленті.

Із загального обсягу випущених ОВДП у червні військових облігацій продано на 35,3 млрд грн.

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Середньозважена прибутковість ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі – 4,63%.

Станом на 1 липня в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,64 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,4%) та НБУ (41,3%). Далі йдуть – юридичні особи (9,7%), фізичні особи (3,6%), нерезиденти (2,0%) та територіальні громади (0,03%).

За перше півріччя 2024 року від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах Мінфін залучив 251,2 млрд грн.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 2 липня залучило до держбюджету понад 9 млрд грн.

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.