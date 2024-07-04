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Росія пошкодила газовий об'єкт на Полтавщині: є загиблий

Четвер, 4 липня 2024, 15:16 - Артур Крижний

У середу, 3 липня 2024 року, Росія вдарила по Полтавщині, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У наслідок атаки на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога, зазначає відомство.

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"Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Під час нічної атаки у четвер 4 липня російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині.

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Економічна правда.

газ Україна
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