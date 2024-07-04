Джефф Безос продасть акції Amazon на суму близько 5 мільярдів доларів

Засновник і виконавчий директор Amazon Джефф Безос планує продати акції гіганта електронної комерції на суму майже 5 мільярдів доларів США, після того, як акції компанії досягли рекордного максимуму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пропонований продаж 25 мільйонів акцій було розкрито в повідомленні, поданому після закінчення торгових торгів у вівторок. Під час сесії ціна акцій досягла історичного максимуму в $200,43. Цього року вони підскочили більш ніж на 30%, випередивши зростання індексу Dow Jones Industrial Average на 4%.

Після реалізації плану продажу Безос володітиме близько 912 мільйонами акцій Amazon, або 8,8% акцій, що перебувають в обігу.

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У лютому він продав акції на суму близько 8,5 мільярдів доларів після того, як акції зросли на 80% у 2023 році.

За версією Forbes, Безос є другою найбагатшою людиною у світі зі статками у 214,4 мільярда доларів, відкрийте нову вкладку.

Нагадаємо:

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Генеральний директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг у червні продав акцій компанії на суму майже 169 мільйонів доларів.

Економічна правда.