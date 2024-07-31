Названо ім'я олігарха РФ, у якого в Італії конфіскували замок на запит України

Замок Torre del Gallо в Тоскані

Фінансова поліція Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи російського олігарха Олексія Федоричева на загальну суму 41 млн євро, зокрема замок Torre del Gallо в Тоскані.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на італійське видання tgcom24.

Активи Федоричева заарештовано за запитом України в межах розслідування злочинів, скоєних ним в Україні, зокрема пов'язаних із корупцією під час поставок сільгосппродукції на суму понад $60 млн.

За інформацією видання, розслідування підтвердило, що заарештовані активи Федоричева було придбано на кошти, отримані ним унаслідок незаконної діяльності з 2014 року, зокрема пов'язаної з перевезенням власними морськими суднами вугілля, видобутого в Донецькій області після її окупації.

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Федоричев раніше був співвласником об'єктів портової інфраструктури, зокрема в Україні, а також футбольних команд "Динамо Москва" і "Ростов", нині спонсорує баскетбольний клуб Monaco Basket.

Для захисту Федоричева було призначено адвокатів Мікеле Лузетті (Michele Luzzetti) і Мікеле Д'Авірро (Michele D'Avirro).

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Податкова поліція Флоренції (Італія) заарештувала активи російського бізнесмена на суму 41 мільйон євро за запитом антикорупційної прокуратури Києва.

Економічна правда.