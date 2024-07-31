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Канівську ГАЕС планують будувати під землею - "Укргідроенерго"

Середа, 31 липня 2024, 17:24 - Артур Крижний

Канівська гідроакумулювальна електростанція має бути недосяжною для ворога і є плани побудувати її під землею. 

Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Liga.net.

и вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - повідомив він.

На переконання Сироти, Україні потрібно будувати ГАЕС, адже вони можуть бути як "споживачем" надлишкової електроенергії, що дають інші станції, так і віддавати її в мережу за необхідністю.

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Нагадаємо:

Канівську та Київську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні, але за найгіршим сценарієм підтоплення будуть мінімальні, тимчасово може зникнути можливість генерувати електрику та подавати прісну воду.

Економічна правда.

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