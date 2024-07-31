Канівську ГАЕС планують будувати під землею - "Укргідроенерго"
Середа, 31 липня 2024, 17:24 -
Канівська гідроакумулювальна електростанція має бути недосяжною для ворога і є плани побудувати її під землею.
Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Liga.net.
"Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", - повідомив він.
На переконання Сироти, Україні потрібно будувати ГАЕС, адже вони можуть бути як "споживачем" надлишкової електроенергії, що дають інші станції, так і віддавати її в мережу за необхідністю.
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Нагадаємо:
Канівську та Київську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні, але за найгіршим сценарієм підтоплення будуть мінімальні, тимчасово може зникнути можливість генерувати електрику та подавати прісну воду.
Економічна правда.
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